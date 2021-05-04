Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede yetiştirilecek
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Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede yetiştirilecek

Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede yetiştirilecek
Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

OSMANLI döneminde formülünün casusluk faaliyetleriyle elde edilip Avrupa'ya götürülmesi nedeniyle 'efsane renk' olarak da bilinen Edirne kırmızısının kök boya olarak elde edildiği 'rubia tinctorum' adlı bitkinin fideleri, hazırlanan projeyle Trakya Üniversitesi Havsa Meslek...

OSMANLI döneminde formülünün casusluk faaliyetleriyle elde edilip Avrupa'ya götürülmesi nedeniyle 'efsane renk' olarak da bilinen Edirne kırmızısının kök boya olarak elde edildiği 'rubia tinctorum' adlı bitkinin fideleri, hazırlanan projeyle Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu'ndaki araziye ekilecek.

Trakya Üniversitesi, Edirne kırmızısı üretiminde kullanılan kök boyanın elde edildiği 'rubia tinctorum' adlı bitkinin yetiştirilmesi amacıyla hazırladığı 'Edirne şartlarında doğal boya bitkisi kök boyanın (Rubia tinctorum L.) tarımsal potansiyelinin belirlenmesi' adlı projeyi Havsa Meslek Yüksekokulu'nda hazırlanan arazide hayata geçirecek. Havsa Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Mustafa Tan ile Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Sedat Karadavut ve Öğr. Gör. Adnan Çolak tarafından hazırlanan proje kapsamında ilk etapta 1000 fide toprakla buluşacak.

3 YIL BOYUNCA İNCELENİP ARAŞTIRILACAK

Edirne'de bulunan yerel popülasyonlar ile İran'dan getirtilen 2 ayrı popülasyonun verim ve boya madde oranının, Trakya'daki iklim ve toprak koşulları göz önünde bulundurularak araştırılacağı ve 3 yıl boyunca inceleneceği proje kapsamında rengin, bilimsel bir temele oturtulması ve kent hafızasına kazandırılması çalışmalarına katkı oluşturmasının beklendiği bildirildi. Üniversitenin 'Edirne kırmızısı stratejik planı'nda yer alan bilimsel ve akademik çalışmaların önemli bir yönünü teşkil edecek proje kapsamında ayrıca kök bitkisinin, Edirne topraklarında tarımsal gelişme potansiyelinin ortaya konması ve üreticiler için alternatif bir ürün oluşturulması için de çalışılacağı kaydedildi.


Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede yetiştirilecek
Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede yetiştirilecek
Edirne kırmızısına rengini veren bitki, üniversitede yetiştirilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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