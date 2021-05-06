"Edirne Kırmızısı" konulu makale uluslararası kongrede yayımlandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Kiğılı markasınca hazırlanan "Edirne Kırmızısı'nın Çağdaş Yaklaşımlarla Tekstil Desen Çalışmalarında Kullanımı" isimli makale, "2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi"nde yayımlandı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Kiğılı markasınca hazırlanan "Edirne Kırmızısı'nın Çağdaş Yaklaşımlarla Tekstil Desen Çalışmalarında Kullanımı" isimli makale, "2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi"nde yayımlandı.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edirne Kırmızısı'nı kent kimliğine kazandırma çalışmaları kapsamında Kiğılı markası ile "Edirne Kırmızısı Koleksiyonu" hazırlayan üniversite, marka ile "Edirne Kırmızısı'nın Çağdaş Yaklaşımlarla Tekstil Desen Çalışmalarında Kullanımı" makalesini de hazırladı.

Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü Orkun Akman'ın yanı sıra Okan Üniversitesinden Gaye Şenkal Acar ve Kiğılı firmasından Sibel Kızılkaya ve Saliha Gülmez Günay'ın yazarları arasında yer aldığı makale, 2-4 Mayıs tarihleri arasında çevrim içi gerçekleştirilen "2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Edebiyat Kongresi"nde sunuldu.

Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Hindistan, Azerbaycan, Filipinler, İran, Pakistan ve Kazakistan'dan akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşen kongrede Edirne Kırmızısı'nın önemi ve tekstil desenlerinde kullanımı aktarıldı.

Edirne kırmızısının öyküsü

Dünya tekstil sanayisinde önemli bir yere sahip olan Edirne kırmızısı, 15. yüzyılda şehirde kök boya olarak üretildi.

"Tuğla kırmızısının daha parlağı" olarak nitelenen rengi elde eden ve adına "Edirne kırmızısı" diyen iki boya ustası, formülünü bir süre sonra Fransa'ya götürerek bu rengin Avrupa'daki tekstil sanayinde yaygınlaştırılmasını sağladı.

Fransa'da 1740'lı yıllarda üretildikten sonra "Rouge d'Adrinople" (Edirne kırmızısı) adıyla sektörde yer edinen renk, özellikle tekstil alanında kullanıldı.

Edirne'de tarihi yapıların süslemelerinde ve şehrin geleneksel el sanatlarında kullanılan renk, aradan geçen süreçte unutulmaya yüz tuttu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı