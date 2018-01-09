Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği tarafından "Edirne kırmızısı" çalıştayı düzenlenecek.

Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyeleri gazeteci Orkun Akman'ın gündeme taşıması sonucu kamuoyunda tartışılmaya başlanan "Edirne kırmızısı" hakkında sağlıklı bilgi üretilmesi, Edirne'ye kazanım sağlanması, kent belleğine yeniden kazandırılması ve turizm ögesi olarak kullanılması amacıyla çalışma yapılması gerekliliğinin doğduğuna inandıklarını belirtti.

Bu kapsamda 15 Ocak Pazartesi günü Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda çalıştay düzenleneceğini ifade eden Bacıoğlu, çalıştayın Edirne için yeni bir marka değerinin yaratılması ve bu markanın sağlıklı bir şekilde korunabilmesi amacını taşıdığını dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dernek Başkanı Bacıoğlu ve gazeteci Akman'ın açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştaya, "Edirne kırmızısı" hakkında çalışmaları bulunan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karadağ'ın da katılması bekleniyor.

Sırrına ermek için casusluk yapılan renk

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15. yüzyılda Edirne'deki sanatkarlarca geliştirilen özel bir teknikle elde edilen kırmızı renk, nasıl elde edildiğinin öğrenilmesi için 1700'lü yıllarda casusluk faaliyetlerine de konu oluyor.

Rengin sırrını çözebilmek için yapılan çalışmalar sonucunda Avrupa'ya ilk defa Fransa'da 1740'lı yıllarda üretilen ve önceleri "Türk kırmızısı", sonradan ise "Rouge d'Adrinople (Edirne kırmızısı)" olarak anılmaya başlanan renk, bu dönemde askeri kıyafetler de dahil olmak üzere pek çok tekstil alanında önemli yer ediniyor.