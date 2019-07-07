EDİRNE Kırkpınar'ın yarım asırlık 'zurnacısı?

Kırkpınar'ın yarım asırlık 'zurnacısı'

Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 40 kişiden oluşan davul ve zurna ekibinin en deneyimli isimlerinden olan Alaaddin Zurnacı(62) tam 50 yıldır Er Meydanı'nda ter döküyor. İkisi de Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okuyan iki torunuyla davul zurna ekibinde müzik yapan Zurnacı, Kırkpınar'ın vazgeçilmez bir tutku olduğunu belirtiyor.

658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda kıran kıran görüşlere sahne olurken, büyük efsanenin vazgeçilmezi davul ve zurna ekibi ise etkinliğe renk katıyor. Ekibin en deneyimli isimlerinden Alaaddin Zurnacı ise tam 50 yıldır dualı çayırda müzik yapıyor. Hem zurna hem de davul çaldığını söyleyen Zurnacı, müzik tutkusunu aşıladığı iki torununu da ekibe kattığını belirterek bu işin bir tutku olduğunu söyledi.

Zurnacı, 11 yaşındayken kendisi gibi müzisyen olan dedeleriyle ilk olarak Kırkpınar'a geldiğini belirterek; "Ben dedemlerin babamların zamanında çok ufaktım buraya geldim. İlk o zaman Kırkpınar'la tanıştım. Sanıyorum 10-11 yaşındaydım. Şu an 62 yaşındayım, 48 yıldır buraya geliyorum.İlk Kırkpınar'a geldiğim zaman çocuktum, babamla dedem burada davul çalıyordu biz de onların yanında davul alıp çalmaya çalışıyorduk" dedi.

Oğlu ve torunlarının da Kırkpınar çayırında kendisiyle birlikte davul ve zurna ekibinde çaldığını belirten Zurnacı; 'Mesleği ustalarımızın yanında acemiliğimiz geçti, 11 yaşında başladım bu sanata. Kırkpınar bizim Edirne'mizin efsanesidir. Dünya çapında Kırkpınar bir tanedir. Eski Kırkpınar da buradaki oturma yerlerinin yerinde ağaçlar çalılar vardı bu tür olanaklar yoktu. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Oğulum ve torunlarımda burada çalıyor. Torunum Trakya Üniversitesi Konservatuarı okuyor. Torunum davul ve klarnet çalıyorö diye konuştu.

Alaaddin Zurna'nın torunu Alper Zurnacı(17), çocukluğundan beri Kırkpınar çayırına geldiğini ifade ederek; 'Ben Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda okuyorum. Çocukluğumdan beri Kırkpınar çayırına geliyorum. Bizde müzisyenlik aile geleneği. Dedem sağolsun bize bu müzik aşkını aşıladı. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Kırkpınar devam ettikçe biz de bu geleneği torunlarımıza miras bırakmak istiyoruzö dedi.

Zurnacı'nın diğer torunu Şahin Zurnacı(18) da müziğin kendileri için bir tutku olduğunu kaydederek; 'Kırkpınar bizim için bir aşk, bir tutku. Bütün ailemiz müzisyen. Ben de devlet konservatuarında okuyorum. Bir yandan da her Kırkpınar buraya geliyorum. Bu müzik tutkusu sanırım ailemizde kalıtsal. Başka bir meslek yapabileceğimi düşünemiyorum. Bu tutkuyu bize aşıladığı için dedeme ve tüm aileme teşekkür ediyorumö diye konuştu.

Kaynak: DHA