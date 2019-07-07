EDİRNE Kırkpınar'ın ağalığını 661 bin liraya 11'inci kez Seyfettin Selim kazandı

Kırkpınar'ın ağalığını 661 bin liraya 11'inci kez Seyfettin Selim kazandı

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılan ağalık ihalesini 661 bin lira veren işadamı Seyfettin Selim kazanarak 11'inci kez Kırkpınar ağası oldu

658'inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlık çeyrek final karşılaşmasının ardından Sarayiçi Er Meydanı'nda ağalık ihalesi duyurusu yapıldı. Ağalık ihalesine daha önce 10kez Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim tek başına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selim'in gelecek yılda Kırkpınar ağalığını alması halinde kazanılması güç bir rekorun sahibi olacağını belirterek, 'Üç altın kemerin ebedi sahibi olacakö dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 222 bin liradan başlattığı ihaleye tek başına katılan Seyfettin Serim, en son rakamı 661 bin liraya yükselterek 659'uncu Kırkpınar ağalığını aldı. Geçen yıl 722 bin liraya ağalığı alan Selim, Kırkpınar'a çok sevdiğini belirterek, 'Kırkpınar'ı sevin hakkıyla çıkan birisi çıkana kadar ben ağalığa devam edeceğimö dedi.

Kaynak: DHA