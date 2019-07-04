EDİRNE Kırkpınar'da Trakya ev yemekleri yarıştı

Kırkpınar'da Trakya ev yemekleri yarıştı

EDİRNE'de 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Haftası etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik 'Geleneksel Trakya ev Yemekleri Yarışması' düzenlendi. Edirne'ye özgü birbirinden leziz yemeklerin boy gösterdiği yarışmada Safranlı İlmik Helvası, Kabaklı Kol Böreği ve Asma Kuşu yemekleri kendi kategorilerinde birinciliği göğüsledi.

Edirne'de birbirinden renkli görüntülerle devam eden 658'inci Tarihi Kırkpınar Festivali Haftası kapsamında yemek yarışması düzenlendi. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma Meriç Nehri kenarında bir restoranda gerçekleştirildi. Toplam 3 kategoride yapılan yarışmada hamur işinde 21, tatlıda 21 ve etlide 18 olmak üzere toplam 60 yarışmacı dereceye girmek için ter döktü. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in de ödül töreni sırasında katıldığı yarışmada konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Edirne'nin sadece ciğer ve köfteden ibaret olmadığını, saray lezzetlerinin de olduğunu hatırlatarak restoran menülerinde renkli yazılmaları önerisinde bulundu.

Edirne'nin Anadolu, Balkan ve Saray mutfağının izlerini taşıdığını ifade eden Hacıoğlu, Bu kadar zengin bir mutfağımız var ama nedense Edirne gastronomisi denince akla ciğer ve köfteden başka bir şey gelmiyor. Bu güzel bişey mi çok güzel. Emeği olan herkesten Allah razı olsun. Ama mesela, şehir lokantalarının menülerinde bizim yöresel yemeklerimiz farklı bir karakterle yazılsın, renkle ortaya konsun. Yani insanlar bu menüde ciğer sarmayı gördüğü zaman neden farklı renk diye sorsunlar işletmeye. İşletme de bu bizim yöresel ürünümüz desin. Mesela şehzade kebabı için ve diğer yemekler için olabilir. Ben bu çağrımın tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması kanaatindeyim. Kendi yöreselimize ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok başarılı oluruz. Umarım bu yarışma farkındalık yaratma, gastronomi şehri olma yolunda adım atmaya vesile olur dedi.

DERECEYE GİRENLERE ÇEYREK ALTIN

Yarışmada daha sonra jüri üyeleri, 3 kategoride yapılan lezzetleri tek tek tadarak puanlama yaptı. Yapılan puanlama sonucunda dereceye giren lere çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi. Yarışmada dereceye giren isimler şöyle

Tatlılar; Safranlı İlmik Helvasıyla Selma Aygün birinci, İncir Dolması ile Serap Arcan ikinci, Kavala Kurabiyesi Nejla Özger üçüncü. Hamur İşleri; Kabaklı Kol Böreği ile Mediha Bayrak birinci, Bulgurlu Kol Böreği ile Sebile Karakütük ikinci, Hıdrellez Böreği ile Ayşe Öztürk üçüncü. Etliler; Asma Kuşu ile Derya Unut birinci, Koca Karı Dolması ile Fatma Tavukçu ikinci, Etli Ciğer Sarma ile Selen Çorbacı üçüncü.

Yarışmada dereceye giren isimlere ödüllerini, etkinliğe sonradan katılan Vali Ekrem Canalp verdi. Vali Canalp yarışmaya katılanlara teşekkür ederek toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA