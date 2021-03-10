Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Miraç Kandili idrak edildi
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Miraç Kandili idrak edildi

10.03.2021 20:45 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:49
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Miraç Kandili idrak edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Edirne Valiliğinin girişe koyduğu cihazda ellerini dezenfekte ettikten sonra içeri girdi.

Maske kullanan ve sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Miraç Kandili'nin manevi atmosferini yaşadı.

Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, vaazında, ibadetin ve namazın önemini anlattı.

Kırklareli

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılan vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeli saf tutarak ellerini dua için semaya açtı.

Vaazın ardından imam ve müezzinlerden oluşan grup, kasideler okuyarak dualar etti.

Tekirdağ

Kent merkezinde bulunan tarihi Rüstempaşa Cami, Eski Cami ve Orta Cami de vatandaşlar salgın tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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