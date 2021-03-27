Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne gelenler, girişte ellerini dezenfekte ederek içeri girdi.

Maske takan ve 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan cemaat, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Berat Kandili'nin maneviyatını yaşadı.

Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, İslam inancına göre "berat"ın, günahlardan arınma, temize çıkma anlamına geldiğini söyledi.

Berat Kandili'nin af, mağfiret ve aydınlanma gecesi olduğunu belirten Okuş, bol bol dua edilmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli

Kırklareli'nde Osmanlının Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılanlar, ellerini dua için semaya açtı.

İl Müftüsü Aydın Yığman, vaazında Berat Kandili'ni kutlayarak bu gece bol bol dua edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ardından imam ve müezzinlerden oluşan grup, kasideler okuyarak dua etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisi'ne gelenler, salgın tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Hande Erçel Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Karaman Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 21:17:14. #1.15#
title