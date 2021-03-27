Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ne gelenler, girişte ellerini dezenfekte ederek içeri girdi.

Maske takan ve 1,5 metre arayla sosyal mesafe etiketlerine göre saf tutan cemaat, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu gecede Berat Kandili'nin maneviyatını yaşadı.

Edirne Müftü Yardımcısı Hüseyin Okuş, İslam inancına göre "berat"ın, günahlardan arınma, temize çıkma anlamına geldiğini söyledi.

Berat Kandili'nin af, mağfiret ve aydınlanma gecesi olduğunu belirten Okuş, bol bol dua edilmesi gerektiğini belirtti.

Kırklareli

Kırklareli'nde Osmanlının Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Hızırbey Camisi'nde akşam namazını kılanlar, ellerini dua için semaya açtı.

İl Müftüsü Aydın Yığman, vaazında Berat Kandili'ni kutlayarak bu gece bol bol dua edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Ardından imam ve müezzinlerden oluşan grup, kasideler okuyarak dua etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da Rüstempaşa Camisi'ne gelenler, salgın tedbirleri kapsamında namaz kılıp dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci