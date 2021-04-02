Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da basın mensuplarının ilk doz Kovid-19 aşıları uygulanmaya başlandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da basın mensuplarının ilk doz Kovid-19 aşıları uygulanmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da basın mensuplarının ilk doz Kovid-19 aşıları uygulanmaya başlandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında basın mensuplarına aşıların birinci dozu uygulanıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için sürdürülen aşılama programı kapsamında basın mensuplarına aşıların birinci dozu uygulanıyor.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre basın kartı olan basın mensupları sisteme tanımlandı.

Bu kapsama giren gazeteciler randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı. Gazeteciler randevuları sırasında BioNTech ya da Sinovac aşılarından birini tercih edebiliyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tercih ve randevu günlerine göre basın mensuplarının aşılanmaları devam ediyor.

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Uçar, AA muhabirine, aşı olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

BioNTech aşısı yaptıran ve herkesi aşı olmaya davet eden Uçar, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu aşıyı bulmak bile bir meseleydi. Avrupa'da çoğu yerde yapılmamasına rağmen Türkiye'ye böyle bir aşının gelmesi ve aşılamanın başlaması mutlu etti, hayırlı olsun. Biraz milliyetçilik yaptım ve bu aşıyı Türkler bulduğu için tercih ettim. Herkesin aşı olmasını dilerim." dedi.

Edirneli gazeteci Olgay Güler ise gazetecilerin görevleri gereği kalabalık yerlere girdiğini ve aşı olmalarının bu anlamda önemli olduğunu belirtti.

Aşı olmaktan dolayı sevinçli olduğunu ifade eden Güler, "Tüm meslektaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Çünkü meslek gereği riskli noktalarda bulunuyoruz. Aşı olmamız sevindirici bir gelişme herkes aşısını olmalı." diye konuştu.

Tekirdağ'da da gazeteciler Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde aşılarını olmaya başladı.

Kentteki gazetecilerden Özkan Dikmen, salgınla mücadele kapsamında aşının çok önemli olduğunu belirterek, "Basın mensuplarının da aşı da öncelikli guruba alınması bizleri sevindirdi. Biz sürekli insanların içindeyiz o yüzden aşıyla koruyuculuk daha da artacak, kendimizi güvende hissedeceğiz. " dedi.

Gazeteci Fatih Erge ise gazetecilerin öncelik sırasına alınmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Basın mensuplarından Habibe Arya Uzel de aşı olduktan sonra sağlıklı günlere dönecekleri günü beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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