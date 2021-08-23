Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 595 bin 552 aşı vuruldu
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 595 bin 552 aşı vuruldu

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Haberler | Sağlık

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 595 bin 552 aşı vuruldu Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 8'inci sırada yer alıyor Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında ilk 10'da yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da...

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 595 bin 552 aşı vuruldu

Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 8'inci sırada yer alıyor

KIRKLARELİ - Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında ilk 10'da yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplamda 2 milyon 595 bin 552 doz aşı vuruldu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hastane, sağlık ocağı gibi sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar 1,2,3 ve 4. doz aşılarını oluyor. Bu kapsamda aşılama çalışmalarının başladığı günden beri Edirne'de 624 bin 460, Kırklareli'nde 527 bin 597, Tekirdağ'da ise 1 milyon 343 bin 495 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının açıklamış olduğu verilere göre 18 yaş üstü nüfusa göre, aşılama oranı Edirne'de yüzde 86,2, Kırklareli'nde yüzde 85,6, Tekirdağ'da ise yüzde 82,6'ya ulaştı. Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Edirne 3'üncü, Kırklareli 4'üncü, Tekirdağ ise 8'inci sırada yer alıyor.

Ülke genelinde 1,2 ve 3. Doz aşı olanların sayısı 88 milyon 760 bin 525'e ulaştı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma hastanesinde 3. Doz aşısını olan 71 yaşındaki Ayşe Ergi aşısını olduktan sonra kendini daha güvende hissettiğini belirterek herkesi aşı olmaya davet etti.

Okulların açılabilmesi için herkesin korkmadan aşı olması gerektiğini vurgulayan 15 yaşındaki Kerem Kılıç, "Eğer aşılarımızı olmazsak yeniden evlere kapanmak zorunda kalabiliriz. Okullarımızın açılması için aşı olunması gerek" dedi.

Tarihte bütün dünyada salgınların önüne aşıyla geçildiğini belirten Sıraç Akkoyun "Bilime ve aşıya güveniyorum. Tarihte bakıldığında dünyadaki bütün salgın hastalıkların önüne aşı ile geçilmiştir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımız aşılarını olmalılar" şeklinde konuştu.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 595 bin 552 aşı vuruldu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 595 bin 552 aşı vuruldu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 595 bin 552 aşı vuruldu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 595 bin 552 aşı vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı

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