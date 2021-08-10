Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 225 bin 324 doz Kovid-19 aşısı uygulandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 225 bin 324 doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 225 bin 324 doz Kovid-19 aşısı uygulandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Türkiye'de hedef nüfusa oranla en çok Kovid-19 aşısı yapılan iller arasında ilk 10'da yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplam 2 milyon 225 bin 324 doz aşı uygulandı.

Türkiye'de hedef nüfusa oranla en çok Kovid-19 aşısı yapılan iller arasında ilk 10'da yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da toplam 2 milyon 225 bin 324 doz aşı uygulandı.

Trakya'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını oluyor.

Aşılama çalışmalarının başlamasından bugüne kadar Kırklareli'nde 475 bin 510, Edirne'de 561 bin 99 ve Tekirdağ'da ise 1 milyon 188 bin 715 olmak üzere toplam 2 milyon 225 bin 324 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, en az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre, aşılama oranı Edirne ve Kırklareli'nde yüzde 81,2, Tekirdağ'da yüzde 76,8'e ulaştı.

Hedef nüfusa oranla en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3, Edirne 4, Tekirdağ 9'uncu sırada yer aldı.

"Vatandaşlarımızın bizlere daha rahat ulaşmasını sağladık"

Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşılama çalışmalarının başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

Sağlık kuruluşlarının yanı sıra mobil aşı ekiplerinin sahada çalışma yürüttüğünü ifade eden Cerit, randevu alan vatandaşların kısa sürede sıra beklemeden aşılarını olabildiğini belirtti.

Ekiplerin özverili şekilde gece gündüz aşılamayı sürdürdüğünü anlatan Cerit, "Birinci doz aşıda Türkiye üçüncülüğümüzü uzun süredir koruyoruz. Özellikle sağlık personelimiz, Kırklareli halkı, Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde ekiplerimiz sahada inanılmaz çalışıyor." dedi.

Yüksek aşılanma oranının vaka sayılarına da yansıdığını dile getiren Cerit, şunları kaydetti:

"İki doz aşıdan 14 gün sonra tam aşılı oluyoruz. Bu oranda yüzde 62'lerdeyiz. Bir doz aşıda da yüzde 81'lerdeyiz. Biz yüzde 62 oranını da yeterli görmüyoruz. Özellikle ikinci doz aşısını yaptırmayan yaklaşık 20 bin vatandaşımız var. Onları ikinci doz aşılarını yapmaya çağırıyoruz. İlk dozda kolda ağrı, tutukluk, vücutta biraz kırgınlık olabilir. Bu yan etkileri görünce ikinci doz aşıyı yaptırmaktan imtina ediyorlar. Onlara diyoruz ki 'Haydi aşıya.' Çünkü korona olmaktansa aşı olmak daha iyidir. Biz aşıya inanıyoruz. Bu pandemi aşıyla bitecek. 17-24 yaş birimindeki gençlere de ayrıca çağrıda bulunmak istiyorum, lütfen aşılarınızı gelip yaptırın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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