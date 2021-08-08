Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 183 bin 308 doz Kovid-19 aşısı uygulandı
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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 183 bin 308 doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 183 bin 308 doz Kovid-19 aşısı uygulandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Kovid-19'la mücadele kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 183 bin 308 doz aşı yapıldı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 2 milyon 183 bin 308 doz aşı yapıldı.

Trakya'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını oluyor.

Aşılama çalışmalarının başlamasından bugüne kadar Edirne'de 551 bin 289, Kırklareli'nde 466 bin 676, Tekirdağ'da 1 milyon 165 bin 343 olmak üzere Trakya'da toplam 2 milyon 183 bin 308 doz aşı yapıldı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Edirne ve Kırklareli'nde yüzde 80,6, Tekirdağ'da yüzde 76,2 olarak açıklandı.

Hedef nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü ve Tekirdağ 9'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
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