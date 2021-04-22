EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan kısıtlama 26 Nisan pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlaması, saat 19.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla kent sakinleri evlerine gitmeye başladı. Görevliler haricinde dışarda olan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kent sakinlerinin evlerine çekilmesiyle Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Kırklareli'nde ise kısıtlamanın başlamasına rağmen, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde yer yer insan ve araç yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarılara rağmen kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar