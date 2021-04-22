EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Salgın tedbirleri çerçevesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan kısıtlama 26 Nisan pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Sokağa çıkma kısıtlaması, saat 19.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlamanın başlamasıyla kent sakinleri evlerine gitmeye başladı. Görevliler haricinde dışarda olan vatandaşlar, polis ekipleri tarafından evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı.

Tekirdağ'da da kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kent sakinlerinin evlerine çekilmesiyle Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Camisi civarı ve sahil şeridi boş kaldı.

Kırklareli'nde ise kısıtlamanın başlamasına rağmen, Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanları ile İstasyon ve Cumhuriyet caddelerinde yer yer insan ve araç yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Uyarılara rağmen kısıtlamaya uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil
Thodex mağdurlarından biri şikayetçi oldu! Kaptırdığı para az buz değil
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 479 lira seviyesinden işlem görüyor
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Zengin erkekleri kadınlarla tuzağa düşüren çete çökertildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Trakya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 20:19:01. #1.16#

title