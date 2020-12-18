EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma kısıtlaması
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EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma kısıtlaması

18.12.2020 22:34 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:40

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Edirne'de kısıtlama ile vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye indi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, başta ana caddeler olmak üzere birçok noktada uygulama yaptı.

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma kısıtlaması
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma kısıtlaması
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma kısıtlaması
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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