EDİRNE Keşan'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu
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EDİRNE Keşan'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

Keşan'da yağmur ve dolu yağışı etkili olduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

22.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:22

Keşan'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 26 derece olduğu Keşan'da sağanak yağmur ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla geçişlerinde güçlük çekti.

İspat Cami Mahallesi Muhtar Ali Çevikel Caddesi üzerinde belediye tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarında kullanılan malzemeler ise yağmur sularıyla birlikte İstiklal Caddesi'ne sürüklendi. Yola saçılan kum ve mıcır nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Malzemeler iş makineleriyle yol kenarına çekildi. Cadde üzerinde yağmur sularına kapılan bir sokak köpeği ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bitkin düşen köpeği kaldırıma çeken vatandaşlar, durumu Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Belediye ekipleri ise vatandaşları olası su baskınlarına karşı uyardı.

EDİRNE Keşan'da yağmur ve dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: DHA

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