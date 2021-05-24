EDİRNE KEŞAN'DA YAĞIŞ NEDENİYLE BUGÜN KURULAN HALK PAZARINDA YOĞUNLUK

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçen Cuma günü etkili olan sağanak yağış nedeniyle bugün kurulan halk pazarında yoğunluk yaşandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde geçen Cuma günü etkili olan sağanak yağış nedeniyle bugün kurulan halk pazarında yoğunluk yaşandı.

Keşan'da, belediyeye bağlı çok amaçlı pazaryeri kompleksinde Cuma günü kurulması planlanan ancak bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle ertelenerek bugün kurulan halk pazarında yoğunluk yaşandı. Pazar yerinde alışveriş yapanlar, maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda anonslarla uyarıldı. Polis ve zabıta ekipleri de denetimlerini arttırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı