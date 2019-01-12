Edirne Keşan'da Kar Yağışı

Keşan'da kar yağışı

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Trakya Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış bugün Keşan'da yerini kar yağışına bıraktı. Keşan'da hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: DHA