EDİRNE KEŞAN'DA, 'HUZURLU SOKAKLAR VE TERÖR SUÇLARI' DENETİMİ
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EDİRNE KEŞAN'DA, 'HUZURLU SOKAKLAR VE TERÖR SUÇLARI' DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından 6 noktada eş zamanlı 'Huzurlu sokaklar ve terör suçları' uygulaması yapıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından 6 noktada eş zamanlı 'Huzurlu sokaklar ve terör suçları' uygulaması yapıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki 6 ayrı noktada ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması' yaptı. Uygulama kapsamında 494 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 138 araç ve sürücüsü de denetlendi. Uygulamada aranması olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, yoklama kaçağı 3 kişiye de tutanak düzenlendi. Polis, 3 kişiye de maske takmamaktan idari işlem yaptı. Trafik yönünden ise çeşitli maddelerden sürücülere 14 bin 100 lira idari para cezası kesildi. Polis ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Konutları mevkiinde ruhsatsız ve TAPDK belgesiz faaliyet gösteren 3 büfe tespit etti. Büfe işletmecileri hakkında tutanak tutuldu.

EDİRNE KEŞAN'DA, 'HUZURLU SOKAKLAR VE TERÖR SUÇLARI' DENETİMİ
EDİRNE KEŞAN'DA, 'HUZURLU SOKAKLAR VE TERÖR SUÇLARI' DENETİMİ
EDİRNE KEŞAN'DA, 'HUZURLU SOKAKLAR VE TERÖR SUÇLARI' DENETİMİ
EDİRNE KEŞAN'DA, 'HUZURLU SOKAKLAR VE TERÖR SUÇLARI' DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EDİRNE KEŞAN'DA, 'HUZURLU SOKAKLAR VE TERÖR SUÇLARI' DENETİMİ - Haberler
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