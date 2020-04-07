EDİRNE-Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› EDİRNE-Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi - Haberler
Keşan, Güncel

EDİRNE-Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi

Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimiEDİRNE'nin Keşan ilçe belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor kurslarının geçici süreyle kapatılması nedeniyle evde kalanların kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden online pilates...

07.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:52
EDİRNE-Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi

Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi

EDİRNE'nin Keşan ilçe belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor kurslarının geçici süreyle kapatılması nedeniyle evde kalanların kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla sosyal medya hesapları üzerinden online pilates eğitimlerine başladı.

Keşan Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm spor kursları ile salonların geçici süreyle kapatılması nedeniyle evde kalanların kaliteli zaman geçirmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları amacıyla "Sporu eve sığdırıyoruz" sloganıyla belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınla online pilates hizmeti başlattı. Keşan Belediyesi Spor Koordinatörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mürüvvet Buruk tarafından verilen eğitim, Atatürk Spor Tesisleri'ndeki spor salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık yarım saat süren pilates eğitimi, canlı olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Mürüvvet Buruk, izleyicilere evde bulunan yastık, sandalye ve su şişelerini kullanarak nasıl pilates yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Online spor eğitimi, vatandaşlardan da destek gördü.

'MORAL VE MOTİVASYONU YÜKSEK TUTMAK İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ'

Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik, "Sağlığımız ve sevdiklerimiz için 'evde kal Keşan' diyoruz. Evde kalırken de hepimiz çok sıkıldık, çok bunaldık. Bu noktada Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak moral ve motivasyonunuzu yüksek tutmak için sizlere projeler üretmeye çalışıyoruz. Evlerimizde kalırken, hareketsiz ve sporsuz yaşamaya başladık. Bunun içinde bugünden itibaren canlı yayınlarla spor eğitimlerine başlıyoruz. Çocuklarımız için de canlı yayınlarla egzersiz hareketleri yaptıracağız. Belediyemizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, katılımlarınızı bekliyoruz" dedi.

EDİRNE-Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

EDİRNE-Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Haberler
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu Haberler
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, ölü bulundu
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi Haberler
Hayırsever kadından şık hareket! İhtiyaç sahipleri için 4 market gezdi
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz Haberler
DSÖ'den endişe veren koronavirüs uyarısı: Başa dönebiliriz
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu Haberler
Erdoğan'dan sonra BDDK da Portakal için suç duyurusunda bulundu
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Fırıncıdan gönülleri fetheden hareket! Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlara ücretsiz ekmek veriyor
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Minik Feride'nin büyüklerini uyardığı koronavirüs videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
Camiler kandil gecesi de kapalı olacak, TRT 1 ve Diyanet TV'de özel program yayınlanacak
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
EBA TV'deki dersleri izleyemediğini söyleyen minik çocuğa, televizyon hediye edildi
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
Virüs nedeniyle boş kalan sokaklara gündüz vakti domuzlar inmeye başladı
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
3 kişiyi başından vurup öldüren zanlı, kendisini 'namus meselesi' diyerek savundu
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek?
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Domuzlar gündüz vakti sokağa inmeye başladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hadise Haluk Levent Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: EDİRNE-Keşan'da evde kalanlar için online pilates eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:10:31. #1.14#
title