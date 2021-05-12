Keşan'da arife günü yoğunluğu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, arife günü nedeniyle, çarşı merkezindeki açık olan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, arife günü nedeniyle, çarşı merkezindeki açık olan iş yerlerinde yoğunluk yaşandı. Polis, 'tam kapanma' tedbirlerini ihlal ederek kapalı olması gereken işletmeler için de tutanak tuttu.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma kararları kapsamında arife günü nedeniyle Keşan ilçesinde denetimler artırıldı. 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan market, kasap, manav ve kuruyemişçilerde arife günü olması nedeniyle alışveriş yapmaya gelenler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri, zaman zaman iş yerleri önünde oluşan kuyrukta bekleyenleri sıraya sokarak, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. İlçe genelinde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, araçlarıyla izin belgesi olmadan dışarı çıkanlar ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere cezai işlem uyguladı.Ayrıca kısıtlama kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği belirlenen iş yerlerine de tutanak düzenlenerek, kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL