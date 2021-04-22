Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
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Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulan halk pazarı, bugün kuruldu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulan halk pazarı, bugün kuruldu. Enez ilçesinde ise bu hafta halk pazarı kurulmayacak. 

Yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla hafta sonu kısıtlaması, 3 güne çıkarıldı. Bugün saat 19.00'da başlayacak kısıtlama, pazartesi günü 05.00'te sona erecek. 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günleri kurulan halk pazarı, bugün kuruldu. Zabıta ekipleri, hem pazarcılara hem de alışveriş yapmak için gelenlere HES kodu sorgulaması yaptı. Polis ve zabıta ekipleri, pazar yerinde denetim gerçekleştirirken, halk da sık sık yapılan anonslarla uyarıldı.Öte yandan Enez'de ise bu hafta halk pazarının kurulmayacağı öğrenildi. 

   


Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu
Keşan'da 3 günlük kısıtlama öncesi halk pazarı bugün kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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