EDİRNE Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› EDİRNE Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin - Haberler
Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçesi, Keşan, Güncel

EDİRNE Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin

Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyinEDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerden Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine gelen ya...

25.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:13
EDİRNE Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin

Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin

EDİRNE'nin Keşan İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesi ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerden Saros Körfezi'ndeki tatil beldelerine gelen ya da gelmek isteyenleri uyararak, "Sahillerimize gelen misafirlerimiz var. Ancak onlara temizlik ve su hizmeti dışında bir hizmet maalesef veremeyeceğiz. Bu süreçte lütfen hem kendi sağlığınız, hem de bölge halkımızın sağlığı için sahillerimize gelmeyiniz" dedi.

Keşan Belediye Meclisi, şehirdeki koronavirüs tedbirlerini görüşmek üzere belediyenin konferans ve tiyatro salonunda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Katılımcıların maske takarak ve sosyal mesafe kuralına göre oturarak katıldığı toplantı, sağlık çalışanlarının alkışlanmasıyla başladı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçe genelinde temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Keşan genelinde, dezenfeksiyon ve hijyen konusunda yoğun bir hizmet yürütüyoruz. Yaklaşık 250 noktada ilaçlama, yaklaşık 200 cadde, sokak ve noktada dezenfekte çalışması gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı mutlaka yapılan çalışmalar ve gelişmeler ile ilgili bilgilendiriyoruz. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli. Bu kötü günleri hep birlikte geride bırakacağız? dedi.

SU KESİLMEYECEK, KAPALI İŞ YERLERİNİN KİRASI ERTELECEK

Su borcundan dolayı su kesme işlemi yapılmayacağını ve tedbirler kapsamında kapalı olan belediyeye ait işyerlerinin kira borçlarının ertelendiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Belediyemize ait olan ve virüs tedbirleri kapsamında kapalı kalan kiracılarımızdan ilk aşamada mart ve nisan ayı kiraları alınmayarak sözleşmeleri uzatılacaktır. Diğer kiracıların kira ertelemeleri ise sürece göre meclis gündemimizde yeniden değerlendirilecek ve ertelenen kira alacakları, kalan 8 aya bölünecektir. Su borcundan dolayı su kesme işlemi yapılmayacak ve yapılacak tüm su kesme işlemleri ertelenmiştir" diye konuştu.

'SAHİLLERİMİZE GELMEYİNİZ'

Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs salgınında vaka sayısındaki artış ve okulların da uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, özellikle büyük şehirlerden Saros Körfezi'ndeki Erikli, Yayla ve Mecidiye sahillerine gelen ya da gelmek isteyenlere de uyarıda bulundu.

Helvacıoğlu, "Sahillerimize gelen misafirlerimiz var. Ancak onlara temizlik ve su hizmeti dışında bir hizmet maalesef veremeyeceğiz. Çünkü ancak Keşan'daki vatandaşlarımıza hizmet üretebileceğimiz bir süreçteyiz. Bu süreçte lütfen hem kendi sağlığınız, hem de bölge halkımızın sağlığı için sahillerimize gelmeyiniz. Biz meclis ve belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz? ifadelerini kullandı.

EDİRNE Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

EDİRNE Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: EDİRNE Keşan Belediye Başkanı: Saros'taki tatil beldelerine gelmeyin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:15:22. #1.15#
title