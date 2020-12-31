Edirne Kent Ormanı'nda can ve mal güvenliği riski taşıyan ağaçlar temizlendi
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Edirne Kent Ormanı'nda can ve mal güvenliği riski taşıyan ağaçlar temizlendi

31.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:10
Edirne Kent Ormanı'nda can ve mal güvenliği riski taşıyan ağaçlar temizlendi

Edirne Belediyesi tarafından Kent Ormanı'nda yapılan budama ve gençleştirme çalışmalarının, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun izniyle yapıldığı ve çalışmanın, alanda yürüyüş yapan vatandaşların can güvenliği için gerçekleştirildiği bildirildi.

Edirne Belediyesi tarafından Kent Ormanı'nda yapılan budama ve gençleştirme çalışmalarının, Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun izniyle yapıldığı ve çalışmanın, alanda yürüyüş yapan vatandaşların can güvenliği için gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, tamamen kuruyan, yatık, devrik ve rüzgarlı havalarda devrilme riski olan ağaçların kontrollü olarak temizlendiği belirtildi.

Vatandaşlar açısından can ve mal güvenliği riski oluşturan ağaçların temizlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Edirne Kent Ormanı, birçok vatandaşımızın yürüyüş amaçlı kullandığı en önemli mesire yerimizdir. Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma, titiz araştırmalar sonucu belirlenen ve insan hayatını olumsuz etkileyecek tarzdaki riskli ağaçlar ve bitkilerin temizlenmesi işlemidir. Çalışma kapsamında ayrıca genç uzun süreli yaşama sahip fidanlar ortaya çıkarılmış, yine aynı floraya uygun türde yeni fidanların da dikimi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan işlem, söz konusu alanın 2. Derece Doğal Sit Bölgesi olması nedeniyle Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Edirne Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 19 Ekim 2020 tarih 993 nolu kararı ile izin ve onay alınarak gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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