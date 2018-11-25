- Edirne Katı Atık Birliği Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi açıldı

EDİRNE - Edirne Katı Atık Birliği Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi, düzenlenen törenle faaliyet başladı. Türkiye genelinde bin 397 belediye arasında bertaraf ücreti ödenmeyen tek tesis olma özelliği taşıyan tesisin yatırım maliyeti ise toplam 65 milyon TL olarak açıklandı.

Edirne'nin Kocayusuf Köyü mevkiinde kurulan dev tesiste, kentin 60 yıllık vahşi depolama sorununu çözen Edirne Belediyesi şimdi de tesis sayesinde elektrik üretimine start verdi.

Tesisin şu anda kurulu gücü saatte 1.6 megavat elektrik üretebilecek. Tesis, tamamen hizmete girdiğinde saatte 3.2 megavat elektrik üretebilme kapasitesine çıkacak. Saatte bin 600 kilovat olmak üzere ayda 1 milyon 152 bin kilovat enerji üretecek tesis her saatte 16 bin evin 1 aylık elektrik ihtiyacını üretebilecek kapasiteye sahip. Tesise 1 yılda toplamda 14 milyon 16 bin kw/saat elektrik enerjisi üretilmiş olacak. Bu rakam 1 yıl sonra yılda 28 milyon kilovata çıkmış olacak. Ekonomik boyutuna bakıldığındaysa tesiste yılda 1 milyon 864 bin dolarlık elektrik üretilmiş olacak.

"Yapılamaz denileni yapmaktan dolayı mutluyuz"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne'de yapmış olduğumuz bu tesis Türkiye'de 1397 belediye arasında bertaraf ücreti ödenmeyen tek tesistir. Ayrıca cirodan da Türkiye'de pay alan tek tesistir. Ben Atlas firmasına Edirne'ye yapmış olduğu bu 65 milyon TL'lik yatırım için bir kez daha Edirne, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Yapılamaz denileni yapmaktan, yalan söylüyor denileni gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

"Dünya hem de Türkiye için de harikulade bir tesis"

Edirne Valisi Ekrem Canalp da "Katı atık dediğiniz zaman ortaya çıkan etkenlerden en önemlisi metan gazıdır. Bugün dünyada en çok konuşulan sorunlardan bir tanesi çevre sorunlarıdır. Amerika'daki, Avrupa'daki üniversitelerin ele aldığı konulara bakın, her zaman için en zirvedeki konulardan bir tanesidir çevre. Metan gazı da bu çevresel sorunlarda en tehlikeli etkendir. Bugün burada açılan tesis, sadece katı atıkların bertarafına yönelik değil, aynı zamanda ortaya çıkan bu metan gazını enerji üretimine dönüştürmek suretiyle onun da bertarafıdır. Dolayısıyla gezegenimiz için külfet olan bir hususunu net bir kazanca dönüştürüyoruz. Bu nedenle burası hem Dünya hem de Türkiye için de harikulade bir tesis" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri kurulan platformda hazırlanan butonlara basarak, tesisin resmi açılışını gerçekleştirdi.