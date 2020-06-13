EDİRNE Kapıkule'den 15 bin gurbetçi giriş yaptı
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EDİRNE Kapıkule'den 15 bin gurbetçi giriş yaptı

Kapıkule'den 15 bin gurbetçi giriş yaptıAVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler normalleşme sürecinin ardından yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişleri sürüyor.

13.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:48

Kapıkule'den 15 bin gurbetçi giriş yaptı

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler normalleşme sürecinin ardından yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişleri sürüyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 15 bin gurbetçinin giriş yaptığı belirtildi. Fransa'dan gelen Şeref Kaygün, (77), "Türkiye'ye 54 yıldır gidip geliyorum, bizi 12- saatten fazla hep sınır kapılarında bekletiyorlardı, bu yıl hiç öyle bir şey yaşamadık. Yollar boştu ve çok rahat geldim" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, koronavirüs salgının ardından yaşanan normalleşme süreciyle birlikte Edirne'den yurda girişleri sürüyor. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan Türk vatandaşları, ateş ölçümlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık taramasından geçiriliyor. 14 günlük izole uygulamasının kaldırılmasının ardından gurbetçilerin girişlerinde her geçen gün artış yaşanıyor. Yetkililer, 1 Haziran'dan bu yana yaklaşık 15 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını söyledi.

'54 YILDIR İLK DEFA BÖYLE RAHAT YOLCULUK YAPTIM'

Başta Almanya olmak üzere, Hollanda, Belçika, gibi Avrupa ülkelerinden gelen gurbetçiler, yolculuklarının çok rahat geçtiğini anlattı. Fransa'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan Şeref Kaygün, 54 yılın ardından en rahat şekilde ülkeye giriş yaptığını söyledi. Türkiye'de İstanbul, Amasya ve Bayburt'a gideceğini söyleyen Kaygün, "Türkiye'ye 54 yıldır gidip geliyorum, bizi 12- saatten fazla hep sınır kapılarında bekletiyorlardı, bu yıl hiç öyle bir şey yaşamadık. Yollar boştu ve çok rahat geldim" dedi.

'DÜNYA ÜLKELERİ BİZİ TAKTİR EDİYOR'

Türkiye'nin koronavirüs salgını tedbirleri konusunda Avrupa ülkelerine göre çok ileride olduğunu söyleyen Kaygün, "Avrupa'da karantina günlerinde çok zor günler geçirdik. Ağzımıza takacak maske bulamadık. Türkiye bu konuda çok ilerideydi ve biz bunları oradan takip ediyorduk. Bizim liderimiz, hükümetimiz çok güçlü. Dünya ülkeleri bizi takdir ediyor biz bunu Fransa'da gördük. Türkiye'nin lideri, askeri gücü Fransa'da çok konuşuluyor" dedi. Almanya'dan gelen Şaban Özsöz, "Çok rahat bir yolculuk yaşadık. Sınır kapılarından beklemeden geçtik. Türkiye'de karantina uygulaması kalkmasıyla birlikte yola koyulduk. Kayseriye'ye gideceğiz" dedi. Hollanda'dan gelen Çetin Ünsal ise, "Koronavirüs tedbirleri bizi eve hapsetti. Tedbirlerin normalleşmesi ile birlikte yola koyulduk. Türkiye'de 3 ay kalmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

EDİRNE Kapıkule'den 15 bin gurbetçi giriş yaptı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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