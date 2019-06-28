EDİRNE Kapıkule'de gurbetçinin kuyruk çilesi 'sıra matik' ile çözülecek

Kapıkule'de gurbetçinin kuyruk çilesi 'sıra matik' ile çözülecek

Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerinde anavatana geliş ve dönüşlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, uzun kuyruklar geliştirilen 'sıra matik' sistemiyle son bulacak. Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin dönüş yolunda sınırı daha rahat geçebilmeleri için geliştirdikleri 'sıra matik' sistemiyle numara alarak sınır kapılarından rahatça geçiş yapacaklarını belirterek, Gurbetçilerin yolda çile şeklinde geçen zamanı sıra alarak tesislerde dinlenerek, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan rahatlıkla geçiş yapacaklar dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Vali Konağı'nda kentteki gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Canalp, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin kuyruk çilesini bitirecek 'sıra matik' sistemini geliştirdiklerini söyledi. Kapıkule'de özellikle yaşadıkları ülkelere dönerken uzun kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kalan gurbetçilerin 'sıra matik' ile sınırı rahatça geçeceklerini anlatan Canalp, Gurbetçi vatandaşlarımızın çilesi neydi 'Güneşin alnındayız, ailecek arabanın içerisinde bu sıcakta dur kalk yapa yapa saatlerdir bekliyoruz.' Şikayet buydu. Bulgar tarafının da bizim gümrüğün de belli bir kapasitesi var. Belli saatte belli aracın üzerinde araç geçemiyor. Bu bir vaka. Bu şekildeki sıkıntıları da bertaraf edebilmek noktasında bir otopark yaptık. Devasa bir otopark oldu, bu alan. Bin 700 aracı alabileceği için kuyruk oluşumunu engelleyecek. Olsa bile, makul, insanların tol ere edebileceği şekilde. Onun da çok olacağını hesaplamış durumdayız. İnsanları alacağız ve uygun koşullar altında park alanında bekleyebilecekler. Oradaki tesislerden faydalanıyor olabilecekler dedi.

'PLAKA SIRA NUMARASI ALACAKLAR'

Gurbetçilerin araç plaka numarasına göre sıra numarası alarak tesislerde kendilerine gelecek sırayı dinlenerek bekleyeceklerin altını çizen Vali Canalp, Park alanına girdikleri zaman herkese aracın plakasıyla bir sıra numarası verilecek. Sıra numarasından, panolardan kendi sırasının hangi yerde olduğunu, ne kadar zaman içerisinde geldiğini buradaki panolardan görebilecekler. Dolayısıyla da kendi sıraları geldiği zaman da gümrük alanına girip işlemlerini yaptırarak yoluna devam edecekler. Yolda çile şeklinde geçen zamanı dinlenerek geçirecekler. Tesislerden ve imkanlardan yararlanarak geçirmiş olacaklar dedi.

GÖRÜNTKÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------------

Vali Ekrem Canalp ve gazetecilerden detay

Kahvaltıdan detay

Vali Canalp'in açıklaması

(Arşiv)

Kapıkule Sınır Kapısı'nda küçük araç yoğunluğu

Kuyruktan detay

Haber-Kamera Ali Can ZERAY-Olgay GÜLEREDİRNE,(DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA