Edirne Kapıkule'de 14 Kilometre Tır Kuyruğu Hd

Kapıkule'de 14 kilometre TIR kuyruğu

Edirne'de yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar yaklaşık 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte 1423 TIR'ın giriş çıkış işlemi yapılırken, yollarda bekleyen sürücüler kuyruklara tepki gösterdi.

İhracat ürünlerini TIR'larla Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek için yola çıkan sürücüler, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sınır kapılarında yoğunluğu artırdı. Yurt dışına çıkış yapmak için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden sürücüler TIR parkı dışında yaklaşık 14 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da TIR sürücüleri 5 kilometre kuyruğa neden oldu.

TIR sürücülerinden Ercan Yeşilyurt, her Kapıkule'ye geldiğinde kuyruk olduğunu belirterek, Almanya'ya doğru yola çıktık. TIR sürücülerinin bir rahatlığı olmaz. Ülkenin içinde bulunduğu şartlar var kuyruklara dayanmaya çalışıyoruz. Hayatımız yolda geçiyor, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyoruz. Şuan Kapıkule'de dün akşam girdim sıraya, muhtemel bu akşam çıkarım. Döviz yükselince ihracat çok ama ithalat durdu. Şimdi gittiğimizde geriye boş dönüyoruz. Önceden beri kuyruklar vardı, bundan sonra da olacak dedi. Macaristan'a yük taşıyan TIR sürücüsü Ahmet Ünal da kuyruklardan yakınarak, Kuyruklar bizim için çile demek. TIR'lara eziyet veren tarafı her yerde beklemek. Macaristan'a doğru yola çıktık. İki gündür kuyruktayım, bazen sistematik, bazen gümrüklerin yavaş çalışması ama mutlaka kuyruk oluyor. Ben yaklaşık 17 saattir kuyrukta bekliyorum. Sıra devam ettikte bizde takip ediyorum. Bu işin en çok insanlara dokunan kısmı beklemek şeklinde konuştu.

24 SAATTE 1423 TIR İŞLEM GÖRDÜ

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte sadece Kapıkule'de z423 TIR'ın giriş çıkış işlemi yapılırken, TIR sürücülerinin bekleyişleri sürüyor.