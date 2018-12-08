Edirne Kapıkule'de 12 Kilometre Tır Kuyruğu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar 12 kilometre kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yükledikleri ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar 12 kilometre kuyruk oluşturdu. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise kuyruk 6 kilometreyi aştı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kuyruğun ihracatın artmasıyla TIR'ların aynı anda çıkış yapmak istemelerinden yaşandığını belirtirken sürücüler kurukta saatlerce beklemekten şikayet etti.

Ankara'dan yüklediği ihraç yükünü Belçika'ya götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı'nda kuyrukta bekleyen TIR sürücüsü Timur Uyar, 15 saatir kuyrukta beklediğini söyledi. Kuyrukta neden beklediğini bilmediğini belirten Uyar, "Neden beklediğimizi bilmiyoruz. Zaten kimse bizimle ilgilenmiyor. Çıkış yapmam yarını bulur. Gideceğimiz yer 3 günlük, biz 3 günde kapı geçiyoruz. Burada 3 gün bekleyip çıkış yaptıktan sonra 3 gün yol yapark gideceğimiz yere ulaşıyoruz" dedi.

Diğer TIR sürücüleride kuyrukta beklerken temel ihtiyaçlarını giderecek tesislerin olmayışından şikayetçi.