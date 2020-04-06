Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs önlemleri
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Edirne, Güncel

Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs önlemleri

Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19'a karşı personel, hükümlü ve tutukluların korunması ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli tedbirler alındı.

06.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:52
Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koronavirüs önlemleri

Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19'a karşı personel, hükümlü ve tutukluların korunması ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli tedbirler alındı.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Ramazan İzgeç, kurumda gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Kurumun 72 bin metrekarelik açık ve kapalı alanının düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirten İzgeç, ring yapan araçların da her görev sonrası dezenfekte edilerek tekrar kullanıma hazır hale getirildiğini ifade etti.

Kurum girişinde personel ayrımı yapılmaksızın herkesin ateşinin ölçüldüğünü, ateşi normal çıkanların kuruma kabul ediliğini anlatan İzgeç, "Personelimiz ve kuruma girmesi zorunlu olan diğer kimseler bu işleme tabi tutulduktan sonra kabul edilmektedir. Tedbirler kapsamında kuruma ilk defa kabulü yapılan tutuklu ya da hükümlülerin sağlık kontrolleri yapılmakta, sağlık kontrolünde sorun bulunmayan tutuklu ve hükümlüler izole edilmek üzere 14 gün boyunca tutulacakları tekli odalara kabul edilmektedir." dedi.

İzgeç, Adalet Bakanlığının aldığı tedbirler çerçevesinde kurumda görev yapan personelin de izole edildiğini dile getirdi.

Görev yapan personelin 3 hafta boyunca kurum dışına çıkışlarının yasak olduğunu belirten İzgeç, "Personelimiz mesaisini tamamladıktan sonra kurumda kendisi için ayrılan alanda istirahatini yapmakta ve kesinlikle kurum dışına çıkarılmamaktadır. Bu personelimizin görev süresi dolduktan sonra kurum dışında kamu kurumlarının yurtlarına yerleştirdiğimiz, izole tuttuğumuz diğer grup personelimiz göreve kabul edilecek ve görevi onlar devralacaklardır." diye konuştu.

İnfaz koruma memurları görev başında evlendi

Kurumda görevli infaz koruma memurları Mehtap Yalnız ve Aykut Kuru'nun önceden planlanan nikahı, alınan tedbirler kapsamında 3 hafta boyunca kurumdan çıkamayacakları için burada dün kıyıldı.

Çiftin nikah şahitliklerini Edirne Cumhuriyet Savcısı İzgeç ve nöbetçi kurum müdürü Orhan Koç yaptı.

Mehtap Yalnız, salgın nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı daha önceden aldıkları nikah tarihini değiştirmek istemediklerini söyledi.

5 Nisan'ın doğum günü olduğunu belirten Yalnız, "Bu yüzden bu tarihi seçtik. Mutluyuz, görevimizin başındayız. Amirlerimiz de izin verdiler sağ olsunlar. Eşimle kurumda tanıştık. Burada evlenmek şakalaştığımız bir şeyken gerçek oldu." dedi.

Aykut Kuru da nikahlarının kurumda kıyılmasından mutlu olduklarını belirterek, bu imkanı sunan amirlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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