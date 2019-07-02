EDİRNE Kalp masajı yapılan güvercin, kurtarılamadı
Kalp masajı yapılan güvercin, kurtarılamadıEdirne'de bir apartman dairesinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkışması sonucu yaralanan ve ölmek üzere olan güvercin, itfaiyecinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Kalp masajı yapılan güvercin, kurtarılamadı
Edirne'de bir apartman dairesinin balkonundaki demir parmaklıklara sıkışması sonucu yaralanan ve ölmek üzere olan güvercin, itfaiyecinin kalp masajıyla hayata döndürüldü. Yaralı kuş, tedaviye alındığı veteriner kliniğinde kurtarılamadı.
Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerindeki bir apartmanın 4'üncü kat balkonunda demir parmaklıklara sıkışan ve ölmek üzere martıyı kurtardı. İtfaiyecinin sıkıştığı yerden çıkardığı kuş, kap masajıyla hayata döndürüldü. İtfaiye aracına alınan yaralı kuş, tedavisi için Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'ndaki klinikte tedaviye alındı. Güvercin, klinikte durumunun kötüleşmesi sonucu kurtarılamadı.
Kaynak: DHA
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