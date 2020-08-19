Edirne kahvehanelerinde çay bardaklarına koronavirüs ayarı
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Edirne kahvehanelerinde çay bardaklarına koronavirüs ayarı

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehanelerde çay bardakları iki kez yıkanıyor.

Edirne kahvehanelerinde çay bardaklarına koronavirüs ayarı
19.08.2020 13:07 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:07

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kahvehanelerde çay bardakları iki kez yıkanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında, vatandaşların toplu halde bulunduğu market, kahvehane, dinlenme tesisleri ve otogarda denetim yapıldı.

Edirne Vali Vekili Ali Uysal ve denetim ekibi, Abdurrahman Mahallesi'ndeki kahvehanelerde denetim yaptı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, kahvehanelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyduğunu söyledi. Kahvehane ve kafelerde bardak hijyenine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uysal, "Kahve işletmecilerini hijyene fazlaca dikkat ettikleri için tebrik ediyorum. Halkımıza da kurallara uyduğu için teşekkür ederim." dedi.

Uysal, denetim ekibinin sürekli denetim gerçekleştirdiğini ve bu uygulamanın ilk olarak Edirne'de başladığını kaydetti.

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da kurallara uyulduğu sürece salgının sona ereceğini belirterek, "Kuralları ne kadar gevşetirsek ve vatandaşımız uymazsa salgından daha uzun süre etkileneceğiz." ifadelerini kullandı.

"Çayın yanında maske veriyoruz"

Kahvehane işletmecisi Zahit Uysal, bardakların 180 derecece sıcaklıkta, makinada iki kez yıkandığını anlattı.

Salgından önce de hijyene dikkat ettiklerini ancak salgınla bunun daha hassas olduğunu anlatan Uysal, "Masalarda üç kişiden fazla oturulmuyor. Her masada dezenfektan bulunuyor ve maskesi olmayanlara çayın yanında maske veriyoruz. Bir kahvenin en önemli ürünü çay bardağıdır. Çay bardağının hijyenine çok dikkat ediyoruz. Bardaklar her kullanımda iki kez yıkanıyor." diye konuştu.

Kahve işletmecisi Sebahattin Döşlü de salgınla birlikte insanların yaşam biçiminin değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce biz sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Ailemiz, yakınlarımız ve kahvemize gelen vatanadaşlarımız için. Koronavirüs bulaşıcı bir hastalık olduğu için maskeye çok dikkat ediyoruz. Masalarda üç kişiden fazla oturtmuyoruz ve bardak hijyenine çok dikkat ediyoruz. Bardaklarımızı her kullanımda iki yada üç defa yıkamaya özen gösteriyoruz."

Kaynak: AA

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