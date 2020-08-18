EDİRNE İzin yolundaki gurbetçiye Türkiye'den çıkışta 'hijyen kiti? İzin yolundaki gurbetçiye Türkiye'den çıkışta 'hijyen kiti'EDİRNE Valiliği, tatillerini anavatan Türkiye'de geçirmelerinin ardından yurtdışında çalıştıkları ülkelere dönmek için Kapıkule'ye gelen gurbetçilere koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen kiti dağıtıyor.

İzin yolundaki gurbetçiye Türkiye'den çıkışta 'hijyen kiti'

EDİRNE Valiliği, tatillerini anavatan Türkiye'de geçirmelerinin ardından yurtdışında çalıştıkları ülkelere dönmek için Kapıkule'ye gelen gurbetçilere koronavirüs önlemleri kapsamında hijyen kiti dağıtıyor. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları'ndan çıkış yapan gurbetçilere maske, ıslak mendil ve dezenfektan veren Valilik, ağızlarının tatlanması ve Türkiye'yi unutmamaları için ise Edirne'ye özgü bademezmesi ve kavala kurabiyesi ikram ediyor.

Haziran ayı ile birlikte anavatanlarında tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başlarken, Edirne Valiliği de onları unutmayarak sınır kapılarında uygulamalar yapıyor. Valilik, gurbetçilerin sağlıklı ve hijyenik koşullarında yolculuklarını yapabilmeleri için Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapıları'ndan hijyen kiti dağıtmaya başladı. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, gurbetçilerin yanında olduklarını göstermek ve koronavirüse karşı dikkatli olmalarını sağlamak adına uygulamanın devam ettiğini belirtti.

'BU SIKINTILI SÜREÇTE, GURBETÇİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Gurbetçilerin izin yolu dönüşünde de yanlarında olduklarını söyleyen Eraslan, 'Edirne Valisi sayın Ekrem Canalp'in talimatları doğrultusunda, vatandaşlarımızın geri dönüşlerinde yardımcı olabilmek, bir nebze katkı sağlayabilmek için Kapıkule'de, Hamzabeyli'de ve İpsala Sınır Kapılarımızda vatandaşlarımıza dezenfeksiyon kiti veriyoruz. Maske, dezenfektan, yolculuklarının güzel geçmesi, sağlıkla yollarına devam edebilmeleri ve ağızlarının da biraz tatlanması ve Edirne'yi hatırlamaları için de bademezmesi, kavala kurabiyesi gibi ikramlarımız bulunmakta. Biz her şekilde Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın her sene yaşadığı bu sıkıntılı süreçte Edirne Valiliği olarak yanlarında olacağız. Bu tarz küçük ama gönülleri fetheden ikramlarla kendilerini hoşnut bırakmaya çalışacağızö dedi. 10 TON DEZENFEKTAN, 3 MİLYON MASKE ÜRETİLDİ

Eraslan, gurbetçilere dağıtılan hijyen kitinin içerisinde 2 adet maske, ıslak mendil ve 100 ml'lik dezenfektan bulunduğunu söyledi. Eraslan ayrıca, dezenfektanın Trakya Üniversitesi işbirliğiyle bugüne kadar 10 ton üretildiğini, maskenin de yerel imkanlarla 3 milyon adet üretildiğini kaydetti.

Kaynak: DHA