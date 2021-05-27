Edirne İYEMER'de ilkyardım eğitimleri sürüyor
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Edirne İYEMER'de ilkyardım eğitimleri sürüyor

Edirne İYEMER'de ilkyardım eğitimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezi'nde ( İYEMER) verilen eğitimler devam ediyor.

Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezi'nde ( İYEMER) verilen eğitimler devam ediyor.

İYEMER'den yapılan açıklamada, 9 katılımcının güncelleme, 14 katılımcılın ise temel ilkyardım eğitimini tamamlayarak Edirne Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen sınavlarını başarı ile tamamladığı belirtildi.

İlkyardımın hayat kurtardığı aktarılan açıklamada, "Her bir katılımcıya eğitim boyunca gösterdikleri ilgi, özen, emek için teşekkür ederiz. Umarız hayatları boyunca bu bilgileri hiç kullanmak zorunda kalmazlar ama gerektiğinde en doğru ilkyardım müdahalesini gerçekleştirebilirler. 24 saat 1 hayat olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Edirne İYEMER'de ilkyardım eğitimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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