Edirne İYEMER'de ilkyardım eğitimleri sürüyor

Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezi'nde ( İYEMER) verilen eğitimler devam ediyor.

Edirne Valiliği İlkyardım Eğitim Merkezi'nde ( İYEMER) verilen eğitimler devam ediyor.

İYEMER'den yapılan açıklamada, 9 katılımcının güncelleme, 14 katılımcılın ise temel ilkyardım eğitimini tamamlayarak Edirne Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen sınavlarını başarı ile tamamladığı belirtildi.

İlkyardımın hayat kurtardığı aktarılan açıklamada, "Her bir katılımcıya eğitim boyunca gösterdikleri ilgi, özen, emek için teşekkür ederiz. Umarız hayatları boyunca bu bilgileri hiç kullanmak zorunda kalmazlar ama gerektiğinde en doğru ilkyardım müdahalesini gerçekleştirebilirler. 24 saat 1 hayat olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci