Edirne itfaiyesi Muğla'daki orman yangını söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı

Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, Muğla'daki orman yangını söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.

Edirne Belediyesi itfaiye ekipleri, Muğla'daki orman yangını söndürme çalışmalarına destek için yola çıktı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne'den yola çıkan ekip, Milas ilçesindeki söndürme çalışmalarına katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının üzüntüsünün yaşandığını belirtti.

Yangın söndürme çalışmalarına destek için itfaiye ekiplerinin yola çıktığını, yangından etkilenen vatandaşlara destek olabilmek için de yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"İlk günden bu yana bölgedeki başkanlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Bir taraftan Antalya Manavgat'a yardım için kampanyamız devam ediyor. Daha önce Arhavi ve Fındıklı'ya göndermiş olduğumuz yardımları bu kez de diğer beldelerimiz, diğer yörelerimiz için gönderiyoruz. Yine bu kapsamda destek için Muğla Milas'a itfaiye ekiplerimiz, araçlarıyla beraber yola çıktılar. Umut ediyoruz ve diliyoruz ki bu yangınlar biran önce sona erer ve ülkemizi yeniden tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi el birliğiyle ayağa kaldırır, toparlarız. Geçmiş olsun Türkiyem."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar