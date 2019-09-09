Edirne itfaiyeciler mesaiye pilatesle başlıyor

09.09.2019 09:38

İtfaiyeciler mesaiye pilatesle başlıyor

Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler, kadın spor koordinatörü eşliğinde her sabah 1 saat pilates yaparak mesaiye başlıyor.

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiyeciler, Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk eşliğinde her sabah 1 saat plates yaptıktan sonra mesaiye başlıyor. İtfaiye müdürlüğü bünyesinde kurulan spor salonundaki aletleri de kullanarak ısınma hareketleri ile sabah sporuna başlayan itfaiyeciler ardından pilates yapıyor. Daha sonra ise her ekip kendi aracının eksikliklerini kontrol ederek, bakımlarını gerçekleştiriyor. Ekipler yangın alarmı verildiğinde ise kısa sürede hazırlanarak, olay yerine çıkış yapıyor.

'SPOR, PERSONELİMİZE DAHA DA PERFORMANS KAZANDIRDI'

Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürü Savaş Yiğit, her gün spor yaparak itfaiyecilerin güne daha dinamik başladığını belirterek, Hafta içi göreve gelen personelimiz, 09.30-10.30 saatleri arasında sabah sporu yapıyor. Spor, personelimize daha da performans kazandırdı. Aynı zamanda itfaiye yönetmeliği de bizden bunu istemektedir. Personelimiz de spor yapmaktan çok memnun. Tüm personelimiz severek spor yapmaktadır. İtfaiyemizde 32 personelimiz günün 24 saati halkımızın hizmetine hazırdır dedi.

'HER DERS FARKLI EGZERSİZLER YAPIYORUZ'

Spor Koordinatörü Mürüvvet Buruk da, itfaiyecilere 2 aydır düzenli pilates ve spor yaptırdığını ifade ederek, Arkadaşlarımız bu konuya çok ilgililer. Planlı ve programlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Oldukça zevkli geçiyor. İtfaiyecilerimize spor yaptırmaya devam edeceğiz. Her ders farklı egzersizler yapıyoruz. Arkadaşlarımızın işi oldukça zor. Öncelikle iyi bir psikoloji gerekiyor. Sporla, zihinsel ve psikolojik olarak güçleniyorlar. Böylece güne de olumlu yansıyor diye konuştu.

PERSONEL MEMNUN

İtfaiye eri Savaş Canpolat ise düzenli sporla birlikte kondisyonlarının da arttığını dile getirerek, bir olaya müdahale için gittiklerinde daha atik ve hızlı oluklarını söyledi.

İtfaiye çavuş vekili Ahmet Karınca da, fiziki olarak daha dinç hissettiğini belirterek, daha önce yorgunluk nedeniyle yaşadığı ağrıların sporla birlikte artık oluşmadığını kaydetti.

Kaynak: DHA