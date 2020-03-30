EDİRNE İstanbul girişinde 'koronavirüs' önlemleri araç kuyruğu oluşturdu
İstanbul girişinde 'koronavirüs' önlemleri araç kuyruğu oluşturduTRAKYA'dan İstanbul'a giden araçlar koronavirüs önlemleri kapsamında kent girişinde sıkı kontrolden geçirilirken, uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul girişinde 'koronavirüs' önlemleri araç kuyruğu oluşturdu
TRAKYA'dan İstanbul'a giden araçlar koronavirüs önlemleri kapsamında kent girişinde sıkı kontrolden geçirilirken, uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul'un Silivri ilçesi TEM otoyolunun Kınalı mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında polis, sağlık ve jandarma ekipleri İstanbul'a giriş yapacak araçlara tek tek aranmaya aldı. Özel araçlarla yolculuk yapan vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı, ateşleri ölçüldükten sonra geçişlerine izin verildi. Kontroller sırasında 65 yaş üstü 4 kişiye idari para cezası uygulandı.
Denetim sırasında İstanbul'dan Trakya yönüne gidiş ve gelişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
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Kaynak: DHA