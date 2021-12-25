Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Aralık Ayı Olağan Birlik Meclis Toplantısı
30. 12. 2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN BİRLİK MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ1- Açılış ve Yoklama,2- Ulu Önder Atatürk ve Şehitlerimiz anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,3- Katip Üyelerinin Divana Daveti,4- 2021 yılı Bütçesinde Ek Ödenek Verilmesi konusunun görüşülmesi,5- 2022 yılı...
30. 12. 2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN BİRLİK MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Yoklama,
2- Ulu Önder Atatürk ve Şehitlerimiz anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
3- Katip Üyelerinin Divana Daveti,
4- 2021 yılı Bütçesinde Ek Ödenek Verilmesi konusunun görüşülmesi,
5- 2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunması,
6- 2022 yılı Hizmet Gerekçesi ve Hedeflerinin müzakereye açılması ve oylamaya sunulması,
7- 2022 yılı Bütçe Kararnamesi ve 2022 yılı Tahmini Gelir- Gider Bütçe Fişi' nin müzakereye açılması, oylamaya sunulması,
8- Gündem dışı konuların görüşülmesi, Dilek ve temenniler,
9- Kapanış.
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