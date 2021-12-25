Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Aralık Ayı Olağan Birlik Meclis Toplantısı - Haberler
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Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Aralık Ayı Olağan Birlik Meclis Toplantısı

Edirne İli Merkez ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Aralık Ayı Olağan Birlik Meclis Toplantısı
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30. 12. 2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN BİRLİK MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ1- Açılış ve Yoklama,2- Ulu Önder Atatürk ve Şehitlerimiz anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,3- Katip Üyelerinin Divana Daveti,4- 2021 yılı Bütçesinde Ek Ödenek Verilmesi konusunun görüşülmesi,5- 2022 yılı...

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30. 12. 2021 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN BİRLİK MECLİSİ TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Yoklama,

2- Ulu Önder Atatürk ve Şehitlerimiz anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,

3- Katip Üyelerinin Divana Daveti,

4- 2021 yılı Bütçesinde Ek Ödenek Verilmesi konusunun görüşülmesi,

5- 2022 yılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunması,

6- 2022 yılı Hizmet Gerekçesi ve Hedeflerinin müzakereye açılması ve oylamaya sunulması,

7- 2022 yılı Bütçe Kararnamesi ve 2022 yılı Tahmini Gelir- Gider Bütçe Fişi' nin müzakereye açılması, oylamaya sunulması,

8- Gündem dışı konuların görüşülmesi, Dilek ve temenniler,

9- Kapanış.

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