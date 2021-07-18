Edirne İl Sağlık Müdürü Yıldırım, sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı
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Edirne İl Sağlık Müdürü Yıldırım, sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı

Edirne İl Sağlık Müdürü Yıldırım, sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ziyaretlerine İl Sağlık Müdürlüğü hizmet binalarıyla başlayan Yıldırım, çalışanların bayramını kutlayarak güzel bir bayram tatili geçirmelerini diledi.

Daha sonra Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve İl Ambulans Servisi Başhekimliğini ziyaret ederek personelin bayramını kutlayan Yıldırım, ardından Evde Sağlık Hizmetleri, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nı da ziyaret eden Yıldırım, sağlık çalışanları başta olmak üzere görev başındaki personelin bayramını kutladı.

Edirne İl Sağlık Müdürü Yıldırım, sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı
Edirne İl Sağlık Müdürü Yıldırım, sağlık çalışanlarıyla bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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