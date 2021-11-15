Edirne İl Genel Meclisinde performans programı görüşüldü

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisinde bütçe görüşmeleri kapsamında performans programı görüşüldü.

Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Edirne Özel İdaresinde gerçekleşen toplantıda, bütçenin performansa göre hazırlanacağını hatırlatarak, o nedenle bütçe öncesi performans görüşmelerini önemsediklerini belirtti.

Bütçe görüşmelerinin gelecek günlerde de devam edeceğini ifade eden Geçmiş, hayırlı bir şekilde bütçenin sonuçlanmasını temenni etti.

Toplantıda, köylere yapılması planlanan yol ve altyapı çalışmaları da görüşüldü.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet