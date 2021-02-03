Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısı 3. birleşimi yapıldı
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Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısı 3. birleşimi yapıldı

03.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:56
Edirne İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısı 3. birleşimi yapıldı

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, Edirne'deki yağışlarda köylerde alınan önlemlerle bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, Edirne'deki yağışlarda köylerde alınan önlemlerle bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

İl Genel Sekreteri Uğur, İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısında yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Yollar, tarımsal hizmetler ve yağışlarda alınan önlemlerle ilgili 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirten Uğur, "Edirne'deki yağışlarda köylerde alınan önlemlerle bir sorun yaşanmadı. Sayın Valimizin başkanlığında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımızın teveccüh göstermesi bizim tek motivasyon kaynağımızdır." diye konuştu.

Uğur, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi ile ilgili bir planlarının olduğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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