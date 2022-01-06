Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı 4 birleşimi gerçekleşti

EDİRNE (AA) - Edirne İl Genel Meclisi ocak ayı 4'üncü birleşimi İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda Çevre ve Sağlık Komisyonu, Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu raporları okundu.

Köylerde içme suyunun metreküp başına 3 lira 20 kuruş olmasına oy birliğiyle karar verildi, katı atık toplama ücreti hane başına 12 lira, atık su ücret tarifesi ise metreküp başına 35 kuruş oldu.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, toplantıda yaptığı konuşmada, meclisin vatandaşları düşünerek fiyatları belirlediğini söyledi.

Suyun hayat anlamına geldiğini belirten Geçmiş, "Suyu ticari bir anlamda belirlememiz mümkün değildir. Onun için fiyatları en asgaride tuttuk." dedi.

Üyeler Şenol Kılıç ve Nedret Akbulut da tarife üzerine görüş bildirdi.

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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