Edirne İl Genel Meclisi'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi
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Edirne İl Genel Meclisi'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi

Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne İl Genel Meclisi'nde bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterildi

Edirne İl Genel Meclisi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

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Edirne İl Genel Meclisi'nde, AK Parti Grup Başkanvekili Nedret Akbulut, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Akbulut, İl Genel Meclisi toplantısında, vesayetçi zihniyetin tekrar diriltmek istendiğini söyledi.

Emekli amirallerin açıklamasının bir görüş açıklaması olmadığını belirten Akbulut, "Hafife alınacak bir mevzu değildir ve gereği yapılmalıdır. Darbe seviciler demokratik kurumlara ve seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine de ayar verme hadsizliğine düşmüşlerdir. Bu millet 15 Temmuz darbe heveslilerini nasıl bertaraf ettiğini göstermiştir. Siz ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz. Sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorsunuz. O devirler geldi, geçti geride kaldı." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Şenol Kılıç da darbelere kökten amasız, fakatsız karşı olduklarını aktardı.

Türkiye'nin darbelerden çok çektiğini dile getiren Kılıç, "Her darbe ülkenin demokrasisine, insan haklarına daima zarar vermiştir. Hiçbir darbeden ülkemiz yarar görmemiştir." dedi.

Darbelerden en fazla zarar gören partinin CHP olduğunu savunan Kılıç, bazı emekli amirallerin açıklamasının siyaset malzemesi haline getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Ankara Sözleşmesi çalışmaları

AK Partili Meclis Üyesi Melek Uzgör de İstanbul Sözleşmesi'nin amacının dışına çıktığını belirterek, "Sözleşmeden çekilme kararı kadınları korumaktan taviz verildiği anlamına gelmemektedir. Türkiye sözleşmeden çekildiği için aile içi şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyecek ve ödün vermeyecektir." ifadelerini kullandı.

Uzgör, kadın haklarıyla ilgili Ankara Sözleşmesi çalışmaları başlattıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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