Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığına yeniden Geçmiş seçildi
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Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığına yeniden Geçmiş seçildi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığına yeniden Geçmiş seçildi

Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığına yeniden Mehmet Geçmiş seçildi.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanlığına yeniden Mehmet Geçmiş seçildi.

Edirne İl Genel Meclisi'nin nisan ayı toplantıları Geçmiş başkanlığında başladı.

Toplantıya katılarak meclis üyelerine hitap eden Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekilliği görevine atanan Vali Yardımcısı Yusuf Güler görevini ekip ruhu içerisinde yapacağını belirtti.

Kente iyi hizmeti vermek için çalışacaklarını vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Edirne her alanda turizmiyle, tarımıyla ve sanayisiyle parlayan bir yıldız. Amacım kuruma pozitif katkılar sağlamak. Devraldığımız yerden bir adım ileriye götürmek. Ekip ruhu içerisinde, iletişim halinde olarak İl Özel İdaremizin kaynaklarını amaçları doğrultusunda harcayarak tüm köysel ve kentsel çalışmaları yürütmek. Üst yapı yatırımlarını en optimal, en şeffaf, hesap verilebilir şekilde yapmak."

Toplantıda, meclis başkanlığı seçimi de yapıldı.

Kullanılan 28 oyun 17'sini alan mevcut başkan Geçmiş 3 yıllığına yeniden göreve seçildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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