Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, "Kalite Yönetim Sistemi" belgesi aldı
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Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, "Kalite Yönetim Sistemi" belgesi aldı

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 'Kalite Yönetim Sistemi' belgesi aldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetimi ve Afet-Acil Durum Faaliyetlerine İlişkin İş ve işlemler" kapsamında "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi" belgesi almaya hak kazandı.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) "İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yönetimi ve Afet-Acil Durum Faaliyetlerine İlişkin İş ve işlemler" kapsamında "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi" belgesi almaya hak kazandı.

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal, yaptığı yazılı açıklamada, "Kalite Yönetim Sistemi"ni benimseyen gerekli eğitimleri ve dış tetkik sürecini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Yapılan başarılı çalışmaların ardından müdürlük olarak "TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi" belgesi almaya hak kazandıklarını aktaran Altındal, yüksek standartlarda hizmet vermek için çalıştıklarını belirtti.

Kaliteli hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini aktaran Altındal, "Bakanlığımızın ve Edirne Valimiz Ekrem Canalp'in 'vatandaşlarımız uluslararası kalite standartlarında kamu hizmeti alacak' hedefine bir adım daha atmış olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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