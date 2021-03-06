Edirne İçki ve kumar baskını 69 bin TL ceza kesildi
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Edirne İçki ve kumar baskını 69 bin TL ceza kesildi

06.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:59
Edirne İçki ve kumar baskını 69 bin TL ceza kesildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işletme ruhsatı olmayan ve bir kooperatif binasına yaptığı baskında toplamda 19 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 69 bin 400 TL ceza kesti.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri işletme ruhsatı olmayan ve bir kooperatif binasına yaptığı baskında toplamda 19 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 69 bin 400 TL ceza kesti. Ruhsatsız mekana yapılan baskından sonra mekan mühürlenerek kapatıldı.

Uzunköprü'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde bulunan belediye pasajında ruhsatsız mekana yaptıkları baskında 3 ayrı masada kumar oynayan ve üzerinde kimlik olmayan toplam 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde aktif olan bir kooperatif binasına yaptığı baskında içeride alkol alan 6 kişiye alkol aldıkları ve kısıtlamayı ihlal ettikleri için 19 bin TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE

Edirne İçki ve kumar baskını 69 bin TL ceza kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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