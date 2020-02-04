Edirne için 'sağanak' uyarısı
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Edirne için 'sağanak' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Edirne'nin bazı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu.

04.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:42
Edirne için 'sağanak' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce 'nin bazı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği duyuruldu. 

1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Edirne'nin güneyindeki , Uzunköprü, İpsala, Enez, Keşan ilçelerinde yağışın bu gece başlayarak, yarın kuvvetlenmesinin beklendiği belirtildi. Bu ilçelerde yaşayanlardan olası su baskını, ulaşımda aksama ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Kaynak: DHA
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