Edirne için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu uyarısı yapıldı Edirne ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı bekleniyor.

Edirne ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, kısa süre sonra Edirne ve çevresinde kuvvetli gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı ön görülüyor. Yağışın akşam saat 20.00'ye kadar sürmesi tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kaynak: AA