Edirne İçin Hedefimiz Kültür Turizmini Geliştirmek"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Edirne için amacımız kültürü ön plana çıkartarak, kültür turizmini geliştirmek" dedi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Edirne'de 100 yaş ve üzeri eserleri" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren katılımcıların ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, valilik toplantı salonunda yaptığı konuşmada "Sultanlar şehri şehirler sultanı" Edirne'de, Roma, Bizans ve Osmanlı'ya ait eserlerin fotoğraflandığı yarışmada dereceye tebrik etti.

Vali Canalp, törenin ardından valilik girişinde açılan sergiyi gezip, eser sahiplerinden bilgi aldı.

Canalp, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'nin binlerce yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Edirne'de kültür ve turizminin gelişmesi için çalıştıklarını belirten Canalp, "Edirne farklı medeniyetlere, farklı inanç ve kültürden insanlara ev sahipliği yapmış bir yer. Yarışmada çekilen fotoğraflar bir anlamda Edirne'nin ruhunu yansıtıyor.Buna benzer aktiviteleri Edirne'de hep devam ettirmemiz lazım. Edirne için amacımız kültürü ön plana çıkartarak, kültür turizmini geliştirmek. Kültür turizmi üzerinden ilin ekonomisine katkı sağlamalıyız. Edirne, tarihi ve kültürüyle önemli bir şehir. Kültür turizmini geliştirmek için yaptığımız etkinlikler gibi sürekli farklı çalışmalar içinde bulunmalıyız. Bir çalışma bittiği gibi hemen bir yenisini planlayıp hayata geçirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Canalp, törenin sonunda ödül alan katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA