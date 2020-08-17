EDİRNE Hamile dini nikahlı eşini, karnına tekme atarak dövdü Hamile dini nikahlı eşini, karnına tekme atarak dövdüEDİRNE'ye, ailesiyle birlikte kaçak yollardan Yunanistan'a gitmek için gelen Suriyeli Necmi K.(28) 4'üncü çocuğuna hamile olan dini nikahlı eşi Niğda F.'yi (28) karnına tekme atarak, dövdü.

Hamile dini nikahlı eşini, karnına tekme atarak dövdü

EDİRNE'ye, ailesiyle birlikte kaçak yollardan Yunanistan'a gitmek için gelen Suriyeli Necmi K.(28) 4'üncü çocuğuna hamile olan dini nikahlı eşi Niğda F.'yi (28) karnına tekme atarak, dövdü. Genç kadın, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Necmi K., "Bana bağırdığı için dövdüm" dedi.

Suriyeli Necmi K. beraberine hamile eşi Niğda F. ile 3 çocuğunu da alarak, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmek için İstanbul'dan Edirne'ye geldi. Sınırı geçemeyince İstanbul'a geri dönmeye karar veren aile, dün gece yarısı Edirne Otogarı'na gitti. Geceyi otogarın arkasındaki boş tarlada geçiren Suriyeli Necmi K. ve Niğda F., arasında bu sabah bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Necmi K.,dini nikahlı eşini, çocuklarının gözü önünde darp etmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Necmi K.'yi gözaltına alındı. Hamile olmasına rağmen eşi tarafından karnına tekme atılan Niğda F., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. 3 çocuk annesi Niğda F., Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği'nde tedavi altına alındı.

'BAĞIRDIĞI İÇİN DÖVDÜM'

Necmi K., sağlık kontrolünden geçirilmek için getirildiği hastanede, fotoğraflarını çeken gazetecilere Niğda F.'yi kendisine bağırdığı için dövdüğünü söyledi. Eşinin hamile olduğunu bilmediğini öne süren Necmi K., "Eşimin hamile olduğunu bilmiyordum. Bana bağırdığı için onu dövdüm. Yunanistan'a gidecektik, geçemedik. İstanbul'a gitmek için Edirne Otogarı'na geldik" dedi.

Necmi K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA