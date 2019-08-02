EDİRNE Gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı

Gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı

Yaz tatillerini anavatanda geçiren gurbetçiler, Avrupa'da yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Karayoluyla dönüş yapan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Avrupa'nın çeşitli ükelerinde yaşayan gurbetçilerden, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelenler, izinlerini tamamladıktan sonra yaşadıkları ülkelere dönmeye başladı. Dönüş yoluna geçen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Kapıkule içi ve karayolu üzerinde araç kuyrukları oluştu. Yaşadığı Almanya'ya dönen İsmail Pak, Balıkesir'de tatilimizi geçirip dönüş yoluna geçtik. Şimdi iş başı yapmak için geri dönüyoruz. Memleketi şimdiden özledik dedi.

Almanya'ya dönmek için yola çıkan Muzaffer Gönül, Tatili Afyonkarahisar, Ayvalık, Altınoluk'ta geçirdik. Kapıkule'de yoğunlukta çok. Sıra beklemek istemiyoruz ama yapacak bir şey yok. Akraba eş dost ziyaretlerimizde oldu. Moral depolayarak işimizin başına döneceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA